Президент и премьер-министр Турции могут прибыть в Беларусь уже ближайшей весной

Такая договоренность была достигнута во время недавнего визита главы белорусского государства в Турцию. Переговоры в Стамбуле носили предметный характер.

Сергей Мартынов доложил Президенту об их предварительных результатах. Турецкие бизнесмены уже готовы инвестировать в хлопчатобумажную и шерстяную отрасли. Пока конкретно речь идёт о закупках белорусского льна и модернизации предприятия «Комволь».

Кроме того, сегодня Турция — один из мировых лидеров в кожевенном деле. А потому Александр Лукашенко посоветовал министру проработать варианты создания совместных предприятий по производству изделий из кожи.

Ко всему прочему Турции, как стране горнодобывающей, сегодня очень нужны наши карьерные самосвалы и тракторы. Уже ведутся переговоры по созданию в этой стране сборочных производств МАЗов и БЕЛАЗов.

Но особое внимание Минск и Стамбул уделят перспективным транспортным проектам. Наработки уже есть.

Сергей Мартынов, министр иностранных дел Республики Беларусь:

В течение последних двух лет была налажена серьёзная работа с Литвой и Украиной по проекту «Викинг» — это контейнерный поезд, который осуществляет перевозки между этими двумя странами в направлении от Балтики к Чёрному морю. Турецкая сторона весьма заинтересована в этом проекте, с тем, чтобы, условно говоря, продлить этот проект через Чёрное море на территорию Турции, а возможно и далее. И, кроме того, речь должна идти о создании совместной белорусско-турецкой транспортной компании.