Президент Беларуси: Вал не важен, важна прибыльность

Критерии распределения господдержки сельхозпредприятий целесообразно изменить.

Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая Толочинский район.

– Это идея, которую надо проработать: давайте мы помощь «завяжем» на показатели эффективности, на динамику прибыли, – предложил глава государства. – У кого больше прибавка, кто демонстрирует положительную динамику, тому и нужно дать больше.

При этом Александр Лукашенко подчеркнул, что валовые показатели при определении этих критериев не должны доминировать.

– Вал – это фон. Главное – эффективность и прибыльность, – резюмировал Президент.

В свою очередь министр сельского хозяйства и продовольствия страны Семён Шапиро проинформировал главу государства о том, что в настоящее время его ведомство разрабатывает новую систему оценки деятельности сельхозпредприятий. В том числе в расчёт берётся объём валютной выручки, приносимой предприятием.