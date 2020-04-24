Прямой эфир

Президент Беларуси утвердил меры поддержки экономики. Рассказываем про них понятно

24 апреля 2020 17:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Важная новость для бизнеса. Президент Беларуси подписал Указ «О поддержке экономики», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси утвердил меры поддержки экономики. Рассказываем про них понятно-1

Документ принят по результатам совещания, которое состоялось во Дворце Независимости 23 апреля и было посвящено работе экономики в сложившихся условиях.

Александр Лукашенко о распределении помощи: «Мы не должны из Минска чайной ложкой или столовой делить эти деньги»

Документом предусматривается реализация мер поддержки тем предприятиям и организациям, которые сегодня оказались в наиболее сложном положении. Согласно документу, предусмотрена отсрочка и рассрочка уплаты налоговых кредитов, индивидуальным предпринимателям предоставляется возможность перехода на иные режимы налогообложения и перерасчета единого налога в связи с временным прекращением работы. Вводятся арендные каникулы, мораторий на увеличение базовой арендной величины и арендной платы.

Президент Беларуси утвердил меры поддержки экономики. Рассказываем про них понятно-4

Чтобы сохранить занятость, сокращен минимальный срок предупреждения работников об изменении нанимателем условий труда. Предусмотрена выплата пособия по временной нетрудоспособности людям, ухаживающим за ребенком до 10 лет, если он относится к контактам первого или второго уровня. Заказчикам предоставлено право на госзакупки из одного источника.

Александр Лукашенко: надо сохранить ценовую устойчивость по меньшей мере на самые важные для людей товары и услуги

Указом предусматривается и ряд иных норм, которые позволят поддержать работу предприятий и сохранить трудовые коллективы.

Президент Беларуси утвердил меры поддержки экономики. Рассказываем про них понятно-7

# Экономическая рубрика # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Завод «Неман» освободили от некоторых налогов. Президент подписал указ в поддержку предприятия
24 апреля 2020 17:21

Завод «Неман» освободили от некоторых налогов. Президент подписал указ в поддержку предприятия

Владимир Кухарев об ипотеке: банки должны быть заинтересованы в том, чтобы предлагать населению эти механизмы
24 апреля 2020 15:45

Владимир Кухарев об ипотеке: банки должны быть заинтересованы в том, чтобы предлагать населению эти механизмы

Новости экономики за 24.04.2020
24 апреля 2020 15:40

Новости экономики за 24.04.2020