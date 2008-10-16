Президент Беларуси утвердил Государственную инвестпрограмму на будущий год

На ее реализацию будет направлено более 2,5 триллионов рублей из резервного фонда Президента. С помощью их профинансируют строительство почти семи сотен объектов, из них половина будет введена в эксплуатацию. Еще 2 триллиона рублей будет направлено из республиканского бюджета. Кроме того, планируется направить из государственного целевого бюджетного фонда национального развития почти 500 миллиардов рублей на строительство капиталоемких объектов, имеющих общегосударственное значение. Среди них – культурно-спортивный комплекс "Минск-Арена", атомная электростанция. Будет завершена реконструкция Национального театра оперы и балета в Минске, Республиканского центра трансплантации органов и тканей, центра Мать и дитя.