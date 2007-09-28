Президент Беларуси совершил рабочую поездку по Могилевской области

Александр Лукашенко 28 сентября в ходе рабочей поездки в Могилевскую область посетил "Могилевхимволокно".

Это не первый визит главы государства на это предприятие. Во время предыдущего посещения в 2004 году Президент дал ряд поручений по модернизации производства. Сегодня глава государства проверил их выполнение, и остался доволен. Александр Лукашенко одобрил новые направления развития предприятия. Как подчеркнул Президент, "строительство новых производств позволит к 2011 году на 100% обновить "Могилевхимволокно", и это будет сильнейший скачок в нефтехимическом комплексе страны".

С целью увеличения конкурентоспособности выпускаемой продукции на предстоящие 5 лет разработана новая концепция развития предприятия, в результате которой производство здесь будет полностью обновлено. В реализацию проектов по модернизации производства акционерного общества будет вложено около 500 миллионов долларов. Об этом Александр Лукашенко заявил во время посещения предприятия.

Глава государства принял участие в пуске новой установки непрерывной поликонденсации. Он отметил, что с введением в строй этой установки практически завершается первый этап обновления предприятия. Президент Беларуси поставил задачу в первой половине 2011 года запустить на "Могилевхимволокно" производство терефталевой кислоты. Строительство новых производств позволит существенно улучшить качественные показатели продукции и технологичность ее переработки.

Глава государства уделил внимание социально-экономическому развитию региона и туристической инфраструктуре. Александр Лукашенко посетил туристско-экскурсионный комплекс "Белорусская этнографическая деревня XIX века" и расположенный здесь зоосад.

В ходе рабочей поездки в Могилевскую область Александр Лукашенко побывал в зоологическом саду, который создан на базе Могилевского государственного агролесотехнического колледжа. Глава государства отметил, что животные здесь содержатся в очень комфортных условиях и просторных вольерах. Президента проинформировали о планах по развитию зоосада, строительстве здесь ряда объектов. Кроме того, Александр Лукашенко побывал сегодня в музее под открытым небом - "Белорусской этнографической деревне ХIХ века".

