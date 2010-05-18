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Президент Беларуси проводит совещание по развитию личных подсобных хозяйств граждан

18 мая 2010 10:50
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Этот вопрос неоднократно поднимался главой государства. Впервые – в 2000-м году. Тогда Президент поручил Минсельхозпроду, облисполкомам и райисполкомам обеспечить помощь гражданам в обработке земельных участков, уборке урожая, заготовке кормов и других работах.Развитие крестьянских и личных подсобных хозяйств вошло отдельным направлением в госпрограмму возрождения и развития села на 2005-2010-е годы. Несмотря на все принятые меры, положение дел в этом секторе экономики ухудшалось. Число личных хозяйств за четыре года стало меньше на 70 тысяч. И эта тенденция характерна для всех областей. Предполагается, что на совещании речь пойдет об оперативных мерах по стабилизации ситуации. И новая информация в следующих выпусках новостей.
# Экономика # Лукашенко

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