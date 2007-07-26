Президент Беларуси провел селекторное совещание о ходе уборочной кампании

Обеспечить надежную продовольственную программу страны - задача нынешней уборочной кампании.

Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, открывая селекторное совещание. В этом году в непростых условиях удалось вырастить хорошие хлеба.

В полях не менее 7 миллионов тонн зерна. Однако собрать всё - будет непросто, отметил Глава госудрства. Из-за растянутости сроков жатвы потери могут составить более 1 миллиона тонн зерна. Президент поставил задачу сократить сроки уборки до минимума.

К настоящему моменту в стране намолочено 2 миллиона 800 тысяч тонн зерна. Больше всего урожайных гектаров убрано в Гродненской области - 48%. Далее следуют Гомельская, Брестская, и Минская. Средняя урожайность - около 30 центнеров с гектара. Но есть хозяйства, где этот показатель - 80 центнеров с гектара. Задача перед хлеборобами страны - завершить работы до 10-12 августа в южных районах и не позднее 15 августа - в северных.

