Президент Беларуси принял с докладом председателя концерна "Белгоспищепром" Ивана Данченко

Глава государства указал на необходимость в течение двух лет модернизировать отечественные предприятия пищевой промышленности, при этом повышая объем производства, реализации и конкурентоспособность продукции. Мощнейший экспортный потенциал этой отрасли должен быть реализован полностью. По мнению Александра Лукашенко, в стране есть для этого все необходимые условия, в том числе качественное сырье и опытные специалисты.
Со стороны руководства Беларуси и местных органов власти внимание к предприятиям отрасли будет повышенное.