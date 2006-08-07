Президент Беларуси принял с докладом председателя концерна "Белгоспищепром" Ивана Данченко

В течение последних четырех месяцев Александр Лукашенко заслушал почти всех назначенных после президентских выборов руководителей госорганов, которые подробно докладывали о ситуации в подотчетной сфере и вносили предложения по ее развитию. Встреча Президента с Иваном Данченко была посвящена вопросам пищевой промышленности Беларуси.

Глава государства указал на необходимость в течение двух лет модернизировать отечественные предприятия пищевой промышленности, при этом повышая объем производства, реализации и конкурентоспособность продукции. Мощнейший экспортный потенциал этой отрасли должен быть реализован полностью. По мнению Александра Лукашенко, в стране есть для этого все необходимые условия, в том числе качественное сырье и опытные специалисты.

Со стороны руководства Беларуси и местных органов власти внимание к предприятиям отрасли будет повышенное.