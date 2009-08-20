Президент Беларуси предложил обеспечить намолот в 9 миллионов тонн

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Вместе с тем, не вал главное, а качество, подчеркнул Александр Лукашенко

Знакомясь с ходом уборочной в регионе и социально-экономическим развитием Толочинского района, глава государства потребовал обеспечить максимальное качество уборки зерновых.

– Все должны быть сориентированы на качество. Торопиться сегодня с уборкой нельзя. Даже если будут проблемы, торопиться не следует, главное – качество, – отметил Президент Беларуси, осматривая зерновое поле.

– Хорошо бы ещё 1,5 миллиона тонн зерна намолотить, – добавил Александр Лукашенко.

В настоящее время в Беларуси намолочено около 7,5 миллионов тонн зерновых. Глава государства предложил обеспечить намолот в 9 миллионов тонн.

– Мы это можем, – убежден он.

По словам Александра Лукашенко, объем собранных зерновых мог быть и больше, если бы не засуха в начале лета и ливневые дожди в середине. При этом Президент подчеркнул, что хлеб на полях не должен простаивать. В большей степени это касается северных регионов страны. Также глава государства обратил внимание на необходимость качественной уборки кукурузы на зерно и семена.

Касаясь особенностей земледелия в Витебской области, Президент потребовал от губернатора определить оптимальную структуру посевных площадей по культурам. В частности, в северном регионе можно больше выращивать тех зерновых, которые имеют менее длительный период вегетации.

Также Александр Лукашенко считает необходимым оптимизировать в области отдельные направления животноводства, в частности больше разводить крупного рогатого скота, так как для этого есть необходимые площади сельхозугодий и пастбищ, меньше – свиней и птицы.