Президент Беларуси предложил инвестору Crowne Plaza реализовать несколько проектов в Минске

Это может быть участие в возведении как гостиницы, так и целого гостинично-делового центра.

Ультрасовременная начинка, историческая оболочка. Гостиница советских времен "Свислочь" строилась без изысков. Казино, дискотека бизнес-центр. Такое стало возможно только сейчас. И хотя внутри здание изменилось до неузнаваемости, внешне оно осталось памятником архитектуры.

Краун плаза. Так отныне называется гостиница на углу улиц Кирова и Володарского. Турецкий инвестор Суди Озкан прежними в отеле оставил только стены. В строительство он вложил 34 миллионов долларов инвестиций. Теперь здесь есть и двухэтажные президентские апартаменты, и спа-салон, и бассейн. У азиатского бизнесмена большой опыт подобного строительства. А начинал он гостиничный бизнес у себя на родине, в Стабмуле. Сегодня при встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко Суди Озкан не упустил возможности пригласить туда главу белорусского государства.

Турция открывает свой кошелек для Беларуси. Суди Озкан отметил благоприятный инвестиционный климат в нашей стране. Так что, возможно он реализует здесь еще не один проект. Александр Лукашенко предложил бизнесмену участие в возведении как гостиницы, так и целого гостинично-делового центра.

Сегодня в Минске 10 проектов с участием зарубежного капитала находятся в стадии проработки. Доклад о развитии в столице этого бизнеса продолжается в конференц-зале. Отели уже давно не воспринимаются в чисто утилитарном смысле – как временное пристанище для путешественников. Современная гостиница – это еще и деловой, и развлекательный центры. Многофункциональные здания с большим спектром услуг. Такие проекты нужны нашему городу и привлекают инвестора.

Предложения иностранных инвесторов по возведению гостиниц и в целом по застройке белорусской столицы необходимо рассматривать оперативнее. Таково распоряжение Главы государства. Гостиничный бизнес во всем мире считается одной из наиболее перспективных и бурно развивающихся отраслей экономики. В Минске он тоже набирает обороты.

В ближайшее время в столице будет еще 6 гостиничных комплексов категории "пять звезд", комплекс в составе делового центра "Минск-Сити", спортивно-гостиничный центр "Трактор". Этот бизнес становится в Беларуси прибыльным. И не далеко те времена, когда по популярности наши отели будут такие же, как в туристических центрах Европы.

