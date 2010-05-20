Президент Беларуси предлагает литовскому бизнесу расширить свое присутствие в нашей стране

Есть все условия и возможности для реализации инвестиционных проектов в различных сферах. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече представителями деловых кругов Литвы.

Глава государства отметил, что в нынешних условиях диверсификации экспорта такие страны как Литва и Латвия чрезвычайно важны для Беларуси. В докризисные времена наш товарооборот с Литовской Республикой достиг почти миллиарда долларов, но за время мирового финансового кризиса сократился на треть из-за снижения покупательской способности литовцев. Теперь снова хорошая тенденция. Только за три месяца этого года товарооборот вырос на 40%.

Впрочем, особый акцент в беседе с литовскими бизнесменами Александр Лукашенко сделал на инвестициях.

Александр Лукашенко:

Инвестиция порядка 7-10 миллиардов — мы даже переварить не можем то, что инвестируем в экономику, в том числе и государство. Поэтому я спокойно к этому отношусь, у нас нет этой страшной ситуации с инвестициями. Но мы очень были бы заинтересованы, если бы кто-то добавил к существующим предприятиям, которые у нас есть — объемы производства, рынки, продажи — или же создал предприятие по импортозамещению, чтобы они были здесь у нас, в Беларуси и мы меньше по импорту покупали. У нас таких направлений множество, начиная от лекарств и заканчивая военно-промышленным комплексом. Наработки есть, а вот по отдельным направлениям мы готовы привлекать инвестиции. Рынок огромный, даже без Таможенного союза.

В свою очередь глава бизнес-делегации Литвы Бронисловас Лубис поблагодарил Александра Лукашенко за тёплый приём и напомнил о прошлогоднем визите белорусского Президента в Литву. В сентябре 2009 года Александр Лукашенко посетил пятый белорусско-литовский экономический форум. Нынешний же, шестой по счёту, подобный форум начнёт свою работу уже завтра в Гродно.