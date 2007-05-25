Президент Беларуси посетил Брестский областной Центр олимпийского резерва по игровым видам спорта

В 2004 году, когда учебно-спортивное учреждение - Брестский областной Центр олимпийского резерва по игровым видам спорта "Виктория" еще строился, глава государства уже посещал его.

Тогда в эксплуатацию был введен первый блок центра. Сегодня здесь готовы сдать и второй. Александр Лукашенко осмотрел игровой, тренировочный залы, а также раздевалку. Президенту доложили о состоянии развития спорта в Бресте и Брестской области и о выполнении поручений Александра Лукашенко по строительству и вводу в эксплуатацию комплекса.

Конструкция и оборудования центра позволяет проводить в нем международные соревнования, чемпионаты и первенства Беларуси по игровым видам спорта. Кроме того объект строился с учетом многофункционального использования. Главная арена позволяет проводить здесь выставки, презентации и культурно-массовые мероприятия. В центре "Виктория" открыты отделения баскетбола, волейбола и гандбола. Кроме того, центр осуществляет и внебюджетную деятельность и оказывает платные услуги населению: сауны, тренажерные и спортивные залы.

После посещения Центра олимпийского резерва Александр Лукашенко побывает на стадионах "Строитель" и "Динамо". После этого состоится церемония официального открытия Гребного канала в Бресте.