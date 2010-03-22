Президент Беларуси посещает с рабочим визитом Бразилию

Планируется, что Александр Лукашенко встретится с Президентом Федеративной Республики Луисом Инасиу Лулой да Силвой и губернатором бразильского штата Гояс. В этом штате уже несколько дней работает белорусская правительственная делегация.

Уже есть договоренность о крупных поставках в Бразилию наших тракторов. Первая партия техники отправится на испытание уже в ближайшее время.

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Первую партию тракторов мы поставим на испытание, потому что есть своя специфика в каждой стране — климат, почвы — может, быть что-то потребуется доработать в наших серийных моделях, чтобы они были полностью адекватны к условиям Бразилии. Но это не должно затянуться: летом мы должны уже закончить испытания, а к осени выйти на объёмный контракт — либо лицензионный контракт, либо контракт о создании совместного предприятия.

Наша страна интересна для Бразилии и как крупный поставщик калийных удобрений. В нынешнем году заключены контракты на поставку свыше 2 миллионов тонн — это более трети бразильского рынка минералов. Кроме того, Бразилия — богатейшая страна с точки зрения сырьевых источников. И здесь весьма кстати придутся наши БелАЗы. Этот вопрос стороны планируют решить до конца года. Бразильцам интересна и продукция Минского подшипникового завода.