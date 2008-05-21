Президент Беларуси подписал Указ, который позволит Беллегпрому укрепить свои позиции

Через несколько лет белорусы смогут обуваться и одеваться по своему вкусу исключительно от отечественных производителей. Указ президента окажет предприятиям легкой промышленности необходимую для этого финансовую помощь. Планируется, что долгосрочные скидки легпрому принесут прибыль уже через пять лет. Выручка от реализации товара увеличится в несколько раз, а доход в бюджет превысит суммы оказанной помощи на 926 миллиардов. Скажется ли это на внешнем виде белорусов – вопрос, который идет красной нитью сквозь все проблемы Беллегпрома.