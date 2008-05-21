Прямой эфир

Президент Беларуси подписал Указ, который позволит Беллегпрому укрепить свои позиции

21 мая 2008 16:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Через несколько лет белорусы смогут обуваться и одеваться по своему вкусу исключительно от отечественных производителей. Указ президента окажет предприятиям легкой промышленности необходимую для этого финансовую помощь. Планируется, что долгосрочные скидки легпрому принесут прибыль уже через пять лет. Выручка от реализации товара увеличится в несколько раз, а доход в бюджет превысит суммы оказанной помощи на 926 миллиардов. Скажется ли это на внешнем виде белорусов – вопрос, который идет красной нитью сквозь все проблемы Беллегпрома.
# Экономика # Беллегпром

Другие новости рубрики

Все новости
21 мая 2008 16:45

В ближайшие годы в белорусской столице начнется строительство высотных зданий до 75-ти этажей

21 мая 2008 11:14

Товарооборот Беларуси и Литвы в этом году может превысить один миллиард Евро

20 мая 2008 17:35

Новые рабочие места и новое производство