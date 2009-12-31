Президент Беларуси подписал Особенную часть Налогового кодекса и закон о ее введении

Документ определяет порядок применения каждого из республиканских и местных налогов, сборов, а также особых режимов налогообложения.В 2010 году отменены сборы в республиканский фонд поддержки производителей сельхозпродукции, на приобретение авто, за парковку, местный налог с продаж товаров розничной торговли. Для компенсации выпадающих доходов бюджета ставка НДС с 1 января увеличится с 18 до 20%. Определенные изменения коснулись и подоходного налога.