Президент Беларуси ознакомился с социально-экономическим развитием Гомельской области

Завершилась рабочая поездка Президента Беларуси по регионам, пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

Глава государства ознакомился с социально-экономическим развитием Гомельской области и исполнением данных ранее поручений. Во время поездки Александр Лукашенко ознакомился с ходом весенне-полевых работ в Гомельской области. При посещении частного сельскохозяйственного унитарного предприятия <Полесье-Агроинвест> Петриковского района, Президент Беларуси поручил проконтролировать выполнение программы по импортозамещению зеленого горошка. Он подчеркнул, что под реализацию подобных проектов государство готово оказывать поддержку предприятиям.

Также Президент был ознакомлен с пилотным проектом по производству быстрозамороженных свежеотжатых соков и початков сладкой кукурузы, который осуществляется на базе унитарного предприятия <Краснооктябрьский> Буда-Кошелевского района. Александр Лукашенко поддержал данный проект и заявил, что <Зимой 2008-2009 годов проект должен работать на полную мощь>.

Президент осмотрел выставку импортозамещающей плодоовощной продукции, новые образцы сельскохозяйственной техники, выпускаемой объединением <Гомсельмаш>, а также машины для возделывания репчатого лука, в которых применены как белорусские, так и импортные разработки. Глава государства дал позитивную оценку опыту Гомельской области по реформированию убыточных сельскохозяйственных предприятий.