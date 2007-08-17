Президент Беларуси открыл новый мост между Александрией и Копотью

17 августа Александр Лукашенко с рабочим визитом посетил Витебскую и Могилёвскую область.

Главу государства встретили по традиции караваем и снопом - символом миллионной тонны нынешнего урожая. Президент ознакомился с социально-экономическим развитием регионов, а также поинтересовался выполнением ранее данных им поручений. Могилевский губернатор Борис Батура не без гордости говорит о 1 миллионе 200 тонн зерна. Однако Александр Лукашенко акцентирует внимание на развитии производственной сферы. В свое время несколько убыточных предприятий объединили в акционерное общество "Александрийское". Президент одобрил данный проект, и время показало, что не зря.

Наверное, именно сегодня сбылась "голубая мечта" жителей деревни Александрия и городского поселка Копысь. Между этими двумя населенными пунктами появился настоящий полноценный мост. Президент принял участие в церемонии открытия моста через реку Днепр. Именно по инициативе Александра Лукашенко в январе 2006 года началось возведение нового путепровода. Строительство моста находилось под личным контролем Президента, и главными условиями мероприятия являлись качество, надежность и дешевизна.

Новый путепровод возвели в кротчайшие сроки - всего за 1,5 года и с минимальными вложениями. Специалисты говорят, что применение инновационных технологий удешевило проект.

Глава государства, перерезав красную ленту, первым прошел по новому маршруту. А выступление Президента превратилось в своеобразный митинг - торжественная обстановка и значимость события. Если для сельчан это, в первую очередь, - удобство, то для государства - экономия средств.

Президент Александр Лукашенко: "Для экономики очень важен этот мост. При условии того, что и в Орше, и в Шклове в ближайшее время будут вести капитальный ремонт. Если бы не было этого моста то надо было бы через Могилев или Оршу шкловчанам совершать объезд. Сейчас этот мост спасает многие миллиарды рублей. Это - подарок экономике этого края."

Ранее между этими двумя населенными пунктами никогда не было моста. Многие годы жители Александрии плавали летом на работу в Копоть на лодках, а зимой перебегали Днепр по льду. Также экстремально действовали и жители Копыси, которым необходимо было попасть на железнодорожную станцию в Александрии.

Несколько лет назад между Александрией и Копотью появился понтонный мост, но понтон - явление сезонное, и зимой людям по-прежнему приходилось делать "крюк" километров 70 до ближайшей переправы. Стоит отметить, что новый полноценный мост соединяет не только два населенных пункта - Александрию и Копысь, но и Витебскую и Могилевскую области.

В данном регионе через Днепр есть еще два моста - в Орше и Шклове. Шкловский мост построен в 1962 году, и поэтому нуждается в глобальной реконструкции. Не исключено, что в скором будущем вся нагрузка ляжет именно на новый мост.

