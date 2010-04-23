Президент Беларуси находится с рабочей поездкой в Несвижском районе

В центре внимания главы государства состояние агропромышленного комплекса региона.

Наталья Бреус, корреспондент СТВ:

Президент прибыл в СПК «Грицковичи» Несвижского района. В первую очередь, Александр Лукашенко ознакомился с ходом весеннее-полевых работ, в частности, как идет сев кукурузы. В целом же, речь идет об растениеводстве. Что делать для того, чтобы как можно меньше зависеть от климата и природных капризов. И здесь, конечно же, во главе угла – новые технологии.

Именно здесь, в Грицковичах, два года назад по поручению Президента начали строить молочно-товарную ферму, ее и показали главе государства. Строительные работы почти завершены.

Молочное производство – основная специализация хозяйства, помимо производства зерновых культур и сахарной свеклы. Ферма современная, оборудована и возведена, в большинстве своем, с использованием белорусских технологий и материалов, плюс, канадские технологии. В итоге, затраты были снижены. Но не качество.

Неспроста Александр Лукашенко приехал именно в Несвежский район, именно в Грицковичи. Потому что район этот считается передовым, да и само хозяйство на хорошем счету. Но суть, конечно, не в том, чтобы показать Президенту, как здесь хорошо работают. Суть в том, чтобы разобраться, как сделать так, чтобы этот опыт был внедрен и в другие хозяйства, в других районах, других областях.