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Президент Беларуси дал поручение завершить уборочную кампанию максимум к 20 августа

02 августа 2017 13:58
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Новости Беларуси. Треть белорусских хозяйств оказались не готовы к уборочной кампании. Работу по организации страды Александр Лукашенко назвал вальяжной и подверг резкой критике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Часть техники все еще не готова к выходу в поля, не все сельхозпредприятия в полной мере укомплектованы механизаторами, есть вопросы по работе зерносушильных комплексов. Президент констатировал: в настоящее время темпы уборки зерновых крайне низкие – за день убирается не более 2-3% площадей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сразу отмечу, что все зависящее от государства для успешной уборочной кампании сделано. Финансовые ресурсы имеются, хозяйства обеспечены техникой (по крайней мере, никто не ставит вопросов по технике). По топливу на прошлой неделе подписано мое соответствующее распоряжение. Однако меня информируют, что в ряде регионов плохо подготовились к уборочной страде. Стоят неисправные зерноуборочные комбайны – по республике 7 % от общего количества. Свободно можно 2% добавлять, потому что вранья предостаточно. Поэтому 8%. И что поразительно, зерносушилки не смогли отремонтировать за зиму и весну. Ощущается в хозяйствах нехватка механизаторов. Никуда не годно, как будто не собирались убирать. Не всюду должным образом позаботились об обеспечении техники горючим, запасными частями, из-за чего возможны потери рабочего времени. Нельзя допустить, чтобы, как это нередко бывает, механизм уборочной кампании работал в вальяжном режиме. Это грозит неизбежными потерями, которых допустить в этом году нельзя. Я обращал месяц еще назад, притом дважды, внимание министра сельского хозяйства на то, чтобы контролировал, начиная с уборки рапса, качество уборки. Мы не можем удобрять зерном почву. У нас считалось, и до сих пор слышу рассуждения от специалистов: что там, 8-10% потери – это нормально. А это около 1 млн тонн хлеба, которого у нас не хватает для кормления скота. Сохранность урожая, особо подчеркиваю – это вопрос продовольственной безопасности страны. Мы не можем допустить, повторяю, никаких потерь.

Самыми широкими полномочиями на период уборочной наделяются председатели райисполкомов. Решения, которые будут приняты на этом уровне, окончательные. Александр Лукашенко категорически запретил списывать трудности нынешней уборочной на неблагоприятную погоду. Причины неудач, считает глава государства, следует искать в халатном отношении к делу.

Александр Лукашенко:
Андрей Владимирович, почему вы приняли решение, правительство, до 20 июля всю технику, все подготовить, и не проконтролировали, что не готова техника? Вам что, премьер-министра, надо было звать в резиденцию Президента, чтобы спросить с вас и задачи поставить?

Президент Беларуси дал поручение завершить уборочную кампанию максимум к 20 августа-1

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:
Отчетность показывала неплохие результаты. Статистическая отчетность, оперативно предоставляемая хозяйствами. Что касается реального наличия дел, то это показатели, которые вот сейчас доложили соответствующие руководители.

Александр Лукашенко:
Так вы статистику только смотрите. То, что лапшу на уши губернаторы с министрами повесят. Почему вы не проехали, не проконтролировали? Почему милицию не организовали? Почему прокурора не попросили помочь? Почему Комитет госконтроля не задействовали за полгода?

Андрей Кобяков:
В основном к уборке урожая готовы. Есть 30% хозяйств, о которых сегодня говорилось, у которых эти проблемы имеют хронический характер.

Александр Лукашенко:
Так какое же это «в основном»? Или вы не представляете, что такое 30% хозяйств? Если вы собрались 8 млн тонн хлеба собрать, отбросьте 30%, грубо говоря. Вы что, 3 млн тонн хлеба не собираетесь собирать сегодня?

Андрей Кобяков:
Две трети хозяйств нормально подготовлены, нормальная готовность. Это будет 80% урожая минимум.

Александр Лукашенко:
Значит 30% похороним.

Андрей Кобяков:
Никто их не хоронит. Как раз тянут на себе эту лямку.

Александр Лукашенко:
Значит, Андрей Владимирович, вот я сейчас начинаю мотаться по хозяйствам. Если я только увижу хоть одно противоречие с тем, что вы сказали, без портфеля будете. Садитесь.

Глава государства дал поручение завершить уборочную максимум к 20 августа.

Главная цель сегодняшнего разговора во Дворце Независимости – встряхнуть и подстегнуть людей. В 2017 году буквально каждое зерно на счету, потому основная задача – не допустить потерь урожая. В связи с этим Президент поставил ряд задач. Правительству и Нацбанку – решить финансовые вопросы уборочной, чиновникам – выехать в регионы и заняться организацией кампании на местах.

# Экономика # Александр Лукашенко # Уборочная кампания # Андрей Кобяков

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