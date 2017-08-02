Президент Беларуси дал поручение завершить уборочную кампанию максимум к 20 августа

Новости Беларуси. Треть белорусских хозяйств оказались не готовы к уборочной кампании. Работу по организации страды Александр Лукашенко назвал вальяжной и подверг резкой критике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Часть техники все еще не готова к выходу в поля, не все сельхозпредприятия в полной мере укомплектованы механизаторами, есть вопросы по работе зерносушильных комплексов. Президент констатировал: в настоящее время темпы уборки зерновых крайне низкие – за день убирается не более 2-3% площадей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сразу отмечу, что все зависящее от государства для успешной уборочной кампании сделано. Финансовые ресурсы имеются, хозяйства обеспечены техникой (по крайней мере, никто не ставит вопросов по технике). По топливу на прошлой неделе подписано мое соответствующее распоряжение. Однако меня информируют, что в ряде регионов плохо подготовились к уборочной страде. Стоят неисправные зерноуборочные комбайны – по республике 7 % от общего количества. Свободно можно 2% добавлять, потому что вранья предостаточно. Поэтому 8%. И что поразительно, зерносушилки не смогли отремонтировать за зиму и весну. Ощущается в хозяйствах нехватка механизаторов. Никуда не годно, как будто не собирались убирать. Не всюду должным образом позаботились об обеспечении техники горючим, запасными частями, из-за чего возможны потери рабочего времени. Нельзя допустить, чтобы, как это нередко бывает, механизм уборочной кампании работал в вальяжном режиме. Это грозит неизбежными потерями, которых допустить в этом году нельзя. Я обращал месяц еще назад, притом дважды, внимание министра сельского хозяйства на то, чтобы контролировал, начиная с уборки рапса, качество уборки. Мы не можем удобрять зерном почву. У нас считалось, и до сих пор слышу рассуждения от специалистов: что там, 8-10% потери – это нормально. А это около 1 млн тонн хлеба, которого у нас не хватает для кормления скота. Сохранность урожая, особо подчеркиваю – это вопрос продовольственной безопасности страны. Мы не можем допустить, повторяю, никаких потерь.

Самыми широкими полномочиями на период уборочной наделяются председатели райисполкомов. Решения, которые будут приняты на этом уровне, окончательные. Александр Лукашенко категорически запретил списывать трудности нынешней уборочной на неблагоприятную погоду. Причины неудач, считает глава государства, следует искать в халатном отношении к делу.

Александр Лукашенко:

Андрей Владимирович, почему вы приняли решение, правительство, до 20 июля всю технику, все подготовить, и не проконтролировали, что не готова техника? Вам что, премьер-министра, надо было звать в резиденцию Президента, чтобы спросить с вас и задачи поставить?