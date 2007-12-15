Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ о господдержке населения

Документ законодательно закрепляет порядок и условия предоставления гражданам государственной поддержки в связи с упорядочением социальных льгот в республике, которые отменят уже с 17 декабря. С этого дня господдержка будет оказываться в форме адресной социальной помощи в виде ежемесячного или единовременного социального пособия. Она будет выделяться на приобретение продуктов питания, лекарств, средств социальной реабилитации, одежды, обуви, проездных билетов, школьных принадлежностей и на другие нужды. Указ вступает в силу с 17 декабря.