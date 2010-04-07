Президент автоконцерна «Volvo» с визитом в Минске

Это первый визит в республику главы мирового промышленного гиганта. Сегодня он оценил белорусские транспортные перспективы.

По итогам встреч специалисты прогнозируют ряд совместных проектов. Причем, на льготных условиях. В особенности, шведскую корпорацию интересует развитие международного грузового сообщения с помощью автопоездов. Гости оценили и разработки белорусских ученых в этой сфере – эксклюзивный автопоезд МАЗ длинной более 40 метров.

Вячеслав Довнар, генеральный директор транспортно-экспедиционной компании (Беларусь):

– И Академия Наук, и Объединенный институт машиностроения – заинтересованы в совместном проекте, чтобы осуществить и сделать достойный многозвенник, который, возможно, в будущем будет курсировать от Европы и дойдет до Китая и Владивостока.

Стафан Юфорс, генеральный директор «Volvo truck corporation» (Швеция):

– Беларусь очень интересна для Volvo как рынок, поэтому мы здесь и находимся. Мы сейчас активно лоббируем в Европейском союзе концепцию подобных автопоездов. К примеру, в Австралии такой вид грузоперевозок давно используются, и мы являемся частью этого успешного бизнеса. Я думаю, мы будем участвовать и в проекте белорусских автопоездов.