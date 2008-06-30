Президент Александр Лукашенко провел совещание по вопросам строительства АЭС

Окончательная доразведка трех площадок под строительство белорусской атомной электростанции будет проведена в течение ближайших 3-4 месяцев.

Глава государства раскритиковал сроки подготовительных работ и то, как проводится разъяснительная работа с населением. И заявил, что решение о компании-застройщике будет принято открыто, дабы исключить всяческие слухи о кулуарности его принятия. Основная часть совещания прошла в закрытом формате.

Сегодня лидером по строительству новых блоков является Китай, который строит 6 энергоблоков. За ним идет Индия с 5-ю. Замыкает же тройку Россия – 3 блока. Намерения строить новые АЭС высказывают также и другие страны, в том числе Украина и Польша. Беларусь для будущей атомной станции ориентировочно выбрала 3 площадки. Краснополянская расположена в Могилевской области. Там же недалеко, на Могилевщине – Кукшиновская. В Гродненской области ученые предлагают Островецкую площадку.

Мировой опыт здесь гласит: на подготовительном этапе необходимо предусмотреть 2 места – основную площадку и вспомогательную. Все 3 предложенные еще требуют доразведки.

Сейчас Беларусь рассматривает 3 компании в качестве потенциальных поставщиков оборудования атомной станции для Беларуси. Первая Американо-английско-японская корпорация WESTINGHOUSE-TOSHIBA. Ее прямая конкурентка на ядерном рынке франко-германская группа AREVA, в амбициозные планы которой входит занять треть мирового атомного рынка к 2030 году. И 3-й возможный поставщик оборудования для нашей АЭС – ближайшие соседи – российское ЗАО "Атомстройэкспорт".

Они и поставщики оборудования и компании – застройщики одновременно. Правительство Беларуси в ближайшее время вновь разошлет им письма-уведомления о белорусском проекте.

На общение с тремя компаниями Президентом отведен месяц. Александр Лукашенко предупредил Правительство: ход переговоров и их результаты должны быть озвучены открыто, дабы избежать слухов о некой кулуарности.

Возведение собственной АЭС – дело дорогостоящее. Но решение о ее строительстве уже даже не из разряда экономических, а политических. Один ядерный энергоблок сэкономит за год такое количество газа, стоимость которого эквивалентна 350 миллионов долларов США. И, прежде всего, это важно для таких стран как Беларусь – с малыми запасами невозобновляемых ресурсов.