Президент Александр Лукашенко посетит с рабочей поездкой Могилевскую область

Ожидается, что в центре внимания главы государства будет ряд перерабатывающих и сельскохозяйственных предприятий, а также один из агрогородков Шкловского района.

Большинство поездок Президента по регионам состоит из двух частей: производственной и социальной. И как неоднократно уже замечал глава государства, бывая в разных уголках Беларуси, без сильного сельского хозяйства, производства, невозможно сегодня представить развитую инфраструктуру – это как формула успешной жизни в малых городах. Несложно предположить, что именно это сегодня будет в центре внимания.

Президент – частый гость в Шкловском районе. В разное время были даны десятки поручений и сегодня, видимо, речь пойдет об их выполнении. Предугадать, что сегодня посетит Президент, очень сложно. Но, как стало известно телеканалу СТВ, одним из пунктов может стать Шкловский маслодельный завод. Ровно год назад здесь создано совместное предприятие с представителем крупной российско-продовольственной компанией «Юнимилк». Она с успехом работает в десятках регионах России, несколько подобных СП есть в Украине, и уже два в нашей стране.