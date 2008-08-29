Президент Александр Лукашенко поручил комитету госконтроля взять под жесткий контроль процесс закупок и участие в нем посредников

Сегодня Зенон Ломать, глава контролирующего ведомства, в ходе рабочей встречи доложил Александру Лукашенко об итогах работы комитета с начала года. Председатель КГК сообщил о ненадлежащем выполнении ряда поручений Президента. В этой связи Главе государства направлено более 120 докладных записок, правительству – более 70-ти. Уже в этом году сумма примененных санкций увеличилась в полтора раза.



Зенон Ломать сообщил Александру Лукашенко, что наибольшее число проблем сегодня в сфере незаконной реализации черных и цветных металлов, и участии посредников во внутренней и внешней торговле.



Глава госконтроля также сообщил, что до сих пор не реализована госпрограмма по оздоровлению озера Нарочь. Там так и не появился центр водных развлечений, а у эпидемиологов немало претензий к состоянию воды.



Под угрозой и еще один туристический центр. На Августовском канале по-прежнему отсутствуют гостиница и ресторан. По словам Зенона Ломатя, вложенные в реконструкцию канала 40 миллиардов рублей не оправдывают ожиданий.