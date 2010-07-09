Презентация Минска в Берлине вызвала широкий интерес деловых кругов Германии

Беларусь и Германия обсуждают инвестиционные проекты. Немецкие предприниматели рассматривают белорусскую столицу в качестве перспективной площадки для ведения бизнеса.

Бизнесменов привлекают проекты в сфере развития транспортной и коммуникационной инфраструктуры, а также в области энергетики. Участники встречи отметили, что товарооборот между двумя странами выходит на докризисный уровень. Принято решение о создании специального делового совета, куда войдут бизнесмены двух стран.

Сергей Мартынов, министр иностранных дел Республики Беларусь:

– Германия является самым крупным экономическим партнером Беларуси в Европейском союзе с точки зрения комплексности. Она уступает по товарообороту Нидерландам, но зато лидирует по импорту в Беларусь высокотехнологического оборудования. С учетом больших задач, которые стоят перед нашей страной в области модернизации и инновации нашей промышленности, следует исходить из того, что Германия будет принципиально важным партнером.