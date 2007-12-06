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Премия за качество!

06 декабря 2007 08:53
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Премии правительства в области качества вручены лучшим промышленным предприятиям страны.

Торжественная церемония награждения лауреатов состоялась во Дворце Республики в Минске. В этом году в конкурсе на соискание премии приняли участие 60 организаций. Это предприятия машиностроения, топливно-энергетического комплекса и нефтепереработки, строительной индустрии, легкой промышленности, пищевой отрасли.

Широко представлена также сфера услуг - торговля и общественное питание, гостиничные услуги, строительные работы, ремонт и технического обслуживание энергетических и теплотехнических систем, услуги в сфере образования. Лучшие получили премии и дипломы. К слову, 29 предприятий подтвердили звание лауреата премии Правительства Беларуси за достижения в области качества 2004 года.

# Экономика

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