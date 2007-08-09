Премьер-министр продолжает проверять ход уборочной кампании

9 августа Сергей Сидорский ознакомится с ходом уборки урожая на полях Воложинского района Минской области.

Глава правительства намерен посетить сельхозпредприятие "Дорский", а также СПК "Першаи-2003". Планируется рассмотреть вопросы доработки и хранения зерна, применения технологии плющения.

Премьеру также будет доложено о ходе подготовки почвы к севу озимого рапса и о готовности сельхозорганизаций Минской области к уборке кукурузы.

К утру 9 августа в Беларуси убрано более 83% площадей. Намолот зерна приближается к 5 миллионам 800 тысячам тонн зерна. Средняя урожайность по республике - свыше 30 центнеров с гектара. Лидирующую позицию по-прежнему занимает Минская область. Здесь собрано 1 млн. 635 тысяч тонн зерна. Более миллиона скошено и в хозяйствах Гродненской области.

В том, что в скором времени намолот превысит миллион тонн, уверены в Брестской и Могилевской областях. За ними следуют Гомельский и Витебский регионы. Жатву в стране должны завершить до середины августа.

Около 200 человек и почти 100 единиц техники направили предприятия Витебска на помощь сельхозпредприятиям области. Как правило, на село командируют водителей тракторов, грузовых автомобилей и рабочих ремонтных специальностей. Саму же технику используют на вывозке зерна с полей, загрузке и разгрузке хлеба в зернохранилища.

По данным Облсельхозпрода, в области убрано 65% планируемых площадей. Валовой сбор составил 691 тысячу тонн при средней урожайности 30 центнеров с гектара.