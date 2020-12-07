Премьер-министр: правительство готовится действовать в сложных условиях

Для этого экономисты, ученые должны подготовить нормативный пакет. Сейчас стоит задача решить, как будем жить в следующем экономическом году, стартовом для пятилетки.

Новости Беларуси. На Всебелорусском собрании будут принимать концептуальные экономические документы на ближайшие пять лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

В непростую такую турбулентную эпоху, которая не только Беларусь затронула, но и в целом весь мир переживает очень серьезный кризис, мы наблюдали целый ряд шоков для экономик в этом году. И пока нет уверенности в том, что в следующем году ситуация значительно улучшится. Я имею в виду в мировой экономике.

Поэтому мы исходим из того, что и определенная турбулентность на рынках будет присутствовать, и кризис спроса будет продолжаться, поэтому, соответственно, правительство готовится к тому, чтобы действовать вот в таких сложных условиях. И ключевая задача, естественно, не только не допустить падения жизненного уровня, но увеличить и реальные доходы населения.