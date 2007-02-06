Премьер-министр пообещал Президенту выполнять все прогнозы развития страны

Правительство Беларуси оценивает 2006 год, как довольно успешный.

Из 16 важнейших параметров прогноза социально-экономического развития Беларуси выполнены 14. При этом прирост ВВП обеспечен на уровне 9,9%, а объема промышленной продукции более чем на 11%. Как отмечено на сегодняшнем расширенном совещании Совета министров, таких показателей удалось добиться, в частности, в строительстве жилья и объёме внешней торговли. По сравнению с 2005 годом он увеличился почти на треть.

Защита интересов населения - один из приоритетов в развитии страны в текущем году. В первую очередь это ограничение роста цен на услуги ЖКХ. С 1 января цены на газ и тарифы на электроэнергию для населения повысились на 20 %, а на тепловую - на 12%. Однако это не превышает предел установленных 5 долларов.

В этом году работа по оснащению квартир индивидуальными приборами учета воды и тепла будет ускорена. И уже к 2010 году ими будет оснащено до 80% жилого сектора. Это позволит не только значительно сэкономить расходы энергоносителей, но и семейный бюджет. Для тех, кто работает во вредных условиях, планируется создать специальную пенсионную систему. Парламентарии сегодня рассмотрели соответствующий законопроект, который готовится к весенней сессии. Предполагается снять с Фонда социальной защиты выплату так называемых досрочных пенсий. Сами наниматели будут дополнительно перечислять в новую структуру до 4% фонда оплаты труда своих сотрудников, занятых на подобных работах. Эти деньги и направят на выплату досрочных пенсий.