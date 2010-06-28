Премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс: Наш бизнес готов создавать в Беларуси новые рабочие места

Совместный инвестпроект в 9,5 миллионов евро реализовали белорусское государство, финский и литовский бизнес.

К слову, в Беларуси успешно работают почти четыре сотни предприятий с участием литовского капитала. В прошлом году инвестиций в нашу республику из соседней страны поступило на десятки миллионов долларов.

Сегодня крупный литовский бизнесмен рассматривает прилавки нового гипермаркета глазами привередливого покупателя, чтобы точно сформировать предложение на европейский спрос. Ведь практически весь товар от белорусских производителей успешно продается в его торговой сети на родине.

Аугустинас Ракаускас, президент литовской группы торговых компаний:

С советских времен я хорошо помню, что все товары Беларуси имели хороший знак качества.

Еще месяц назад Аугустинас Ракаускас вместе со своими коллегами на встрече с главой нашего государства обсуждали проекты сотрудничества. Сегодня их можно уже не только увидеть, но и потрогать.

Строительный гипермаркет — совместный инвестиционный проект Беларуси, Литвы и Финляндии. И наглядный пример, как инвестиции работают на экономику. На восьми тысячах квадратных метров заняли своё торговое место почти 300 отечественных производителей.

На торжественном открытии гиганта строительной торговли премьер Литвы подчеркнул, что у наших стран есть хорошие возможности развития и в области транзита, и в энергетике. Да и литовские бизнесмены все охотнее хотят вкладывать деньги в экономику Беларуси.

Андрюс Кубилюс, премьер-министр Литовской Республики:

Это не последняя литовская инвестиция в Беларуси, о своих намерениях инвестировать в Беларусь заявляют всё новые большие литовские компании. Наш бизнес готов создавать здесь новые рабочие места

Беларусь и Литва в этом году сохранили высокую динамику внешнеторгового сотрудничества, несмотря на спад, вызванный мировым финансовым кризисом. Товарооборот между странами вырос на треть. Кроме торговли, литовский премьер предложил белорусам опыт в развитии атомной энергетики. Глава белорусского правительства, в свою очередь, озвучил намерение построить в Клайпеде завод по разжижению газа. Для альтернативных поставок энергоресурсов.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:

Одним из направлений энергетической стратегии Беларуси является выход на производство терминала по разжижению газа. Этот проект мы прорабатываем с нашими литовскими коллегами. Есть еще два-три альтернативных варианта, однако Беларуси интересен проект с литовцами. Такой же проект прорабатывает правительство Литвы, мы можем объединить финансовые ресурсы, чтобы в порту Клайпеды поставить такой завод по разжижению газа и доставке через Литву.

Сегодня литовский бизнес строит в Беларуси торговые и культурно-оздоровительные комплексы, развивает транспортную логистику. К примеру, в Минске — стадион «Трактор» на 18 тыс. мест, в Гродно — завод по выпуску тканей. Строится предприятие по деревообработке в Могилеве. Есть планы по использованию мощностей аэропорта в Гродно для бизнес-перелетов и скоростного поезда, чтобы Минск и Вильнюс стали ближе.