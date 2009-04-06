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Премьер-министр Бранденбурга с визитом в Беларуси

06 апреля 2009 11:29
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Сегодня Маттиаса Платцека принимали в Министерстве иностранных дел нашей страны. Главной темой встречи стал экономический аспект. В посольстве ФРГ подчеркнули, что законы по приватизации и реформам экономики, которые принимаются в настоящее время в Беларуси, делают страну привлекательной для иностранных партнеров. С соответствующими возможностями хотели бы ознакомиться предприниматели из Бранденбурга, представляющие фирмы в сферах экономики, сельского хозяйства и продовольствия, транспорта и логистики, а также энергетики. Представительство немецкой экономики в нашей стране организовало для них посещение некоторых белорусских фирм.

# Экономика # Международное сотрудничество

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