Премьер-министр Бранденбурга с визитом в Беларуси

Сегодня Маттиаса Платцека принимали в Министерстве иностранных дел нашей страны. Главной темой встречи стал экономический аспект. В посольстве ФРГ подчеркнули, что законы по приватизации и реформам экономики, которые принимаются в настоящее время в Беларуси, делают страну привлекательной для иностранных партнеров. С соответствующими возможностями хотели бы ознакомиться предприниматели из Бранденбурга, представляющие фирмы в сферах экономики, сельского хозяйства и продовольствия, транспорта и логистики, а также энергетики. Представительство немецкой экономики в нашей стране организовало для них посещение некоторых белорусских фирм.