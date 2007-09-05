Премьер-министр Беларуси совершит рабочую поездку в Витебскую область

Предполагается, что Сергей Сидорский посетит Дубровенский льнозавод.

Планируется рассмотреть ход заготовки льнотресты нового урожая и вопросы обеспечения сельхоз организаций республики льноуборочной техникой. Премьеру будет доложено о внедрении современных технологий в этой отрасли. Программой также предусмотрено участие Сергея Сидорского в совещании по развитию льняного комплекса республики.



Тем временем, белорусские аграрии рассчитывают в этом году получить не менее 60 тысяч тонн льноволокна. Хотя нынешний год для его производства не из лучших. Шквалистые ветры и засуха во многих районах негативно сказались на урожайности, в том числе и в Витебской области - главной сырьевой зоне страны, где возделывается до 30% льноволокна.

Этой отрасли государство оказывает существенную помощь: только за последние три года льносеющие хозяйства получили более тысячи тракторов, на льнозаводах заменили половину технологических линий.

По поручению Президента были закуплены две бельгийские технологические линии по выработке длинного волокна стоимостью 1,5 млн. евро каждая. Они установлены на Дубровенском и Дворецком льнозаводе. В результате - заметно улучшилось качество продукции. Полное переоснащение этих предприятий завершится в ближайшие два года.

