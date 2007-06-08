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Премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский в рабочей поездке по Витебской области

08 июня 2007 08:06
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Глава правительства посетит Поставский, Глубокский районы, а также столицу региона. В Поставском районе запланировано посещение мебельного центра, где будет рассматриваться вопрос организации производства по переработке древесины. Премьер также посетит туркомплекс "Соловьиная роща" в Поставском районе, где обсудит тему развития придорожного сервиса и туризма в регионе. В Глубокском районе премьер рассматриваться вопросы заготовки травяных кормов и подготовки зерносушильного хозяйства к уборке нынешнего урожая. В Витебске Сергей Сидорский посетит Летний амфитеатр.
# Экономика

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