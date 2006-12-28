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Премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский совершает рабочую поездку в Могилевскую область

28 декабря 2006 09:33
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В Шклове глава правительства ознакомится с ходом строительства завода газетной бумаги с лесопильным производством.На возведение предприятия уже затрачено свыше 50-ти млрд рублей, внедряются самые передовые европейские технологии. В целом строительные работы ведутся с некоторым опережением графика. Кроме производства газетной мелованной бумаги завод будет выпускать стройматериалы для возведения из них жилых деревянных домов. Уже работает линия по производству досок для пола, наличников и евровагонки. Отходы будут использоваться для строящейся котельной. Она будет вырабатывать пар для сушильных камер и обеспечивать основное производство теплом. Таким образом, будет организована полная переработка древесины.
# Экономика

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