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Премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский отправился с двухдневным рабочим визитом в Калининградскую область

19 июля 2006 11:27
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В программе визита - переговоры с губернатором этого российского региона Георгием Боосом. Также запланирована рабочая встреча белорусского премьера с полномочным представителем президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Ильей Клебановым.Сергей Сидорский примет участие в трехсторонней встрече министров транспорта Беларуси, Литвы и России. Кроме того, побывает в городе Балтийске, ознакомится с инфраструктурой порта и строящимся портовым комплексом.
Запланировано подписание итогового протокола двусторонних переговоров в Калининграде.
# Экономика

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