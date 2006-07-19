Премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский отправился с двухдневным рабочим визитом в Калининградскую область

В программе визита - переговоры с губернатором этого российского региона Георгием Боосом. Также запланирована рабочая встреча белорусского премьера с полномочным представителем президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Ильей Клебановым.Сергей Сидорский примет участие в трехсторонней встрече министров транспорта Беларуси, Литвы и России. Кроме того, побывает в городе Балтийске, ознакомится с инфраструктурой порта и строящимся портовым комплексом.

Запланировано подписание итогового протокола двусторонних переговоров в Калининграде.