Премьер-министр Беларуси посетил завод «Атлант» (ВИДЕО)

Привлекательность же продукции для импортёров больше зависит от её качества. Уже сейчас белорусская стиральная машина по характеристикам нисколько не уступает раскрученным итальянским брэндам.
– Предпринимаются дополнительные меры по продвижению. Мы расширяем рекламную компанию, маркетинговую компанию. Увеличили нашу долю на западном рынке продаж за счет того, что некоторое снижение идет по традиционным нашим рынкам, – отметил директор минского завода холодильников «Атлант» Виктор ШУМИЛО.
– Очень важно расширить рынок. В частности «Атланта». Мы уже в Узбекистане ведём переговоры о том, и отдали уже туда экономическое обоснование, что объем в 250 тысяч холодильников поставит туда завод. Имеется в виду не только завод, но и технология. Белорусская технология, – сказал премьер-министр Республики Беларусь Сергей СИДОРСКИЙ.