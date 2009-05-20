Премьер-министр Беларуси посетил завод «Атлант» (ВИДЕО)

Посещая минский завод холодильников, Сергей Сидорский заверил, что внутренний рынок страны будет заполнен за счёт дополнительных кредитов на отечественную бытовую технику.

Привлекательность же продукции для импортёров больше зависит от её качества. Уже сейчас белорусская стиральная машина по характеристикам нисколько не уступает раскрученным итальянским брэндам.

– Предпринимаются дополнительные меры по продвижению. Мы расширяем рекламную компанию, маркетинговую компанию. Увеличили нашу долю на западном рынке продаж за счет того, что некоторое снижение идет по традиционным нашим рынкам, – отметил директор минского завода холодильников «Атлант» Виктор ШУМИЛО.

– Очень важно расширить рынок. В частности «Атланта». Мы уже в Узбекистане ведём переговоры о том, и отдали уже туда экономическое обоснование, что объем в 250 тысяч холодильников поставит туда завод. Имеется в виду не только завод, но и технология. Белорусская технология, – сказал премьер-министр Республики Беларусь Сергей СИДОРСКИЙ.