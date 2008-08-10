Премьер-министр Беларуси посетил сельхозпредприятия Смолевичского района

Сегодня Сергей ознакомился с ходом уборки зерновых и организацией приемки зерна на переработку, а также с производством комбикормов.

Премьер-министр проверил, как исполняется поручение Президента Алескандра Лукашенко в деле обеспечения максимального качества уборки, чтобы в поле, буквально, не оставалось ни одного зерна.

На Краснознаменском комбикормовом завод в Смолечичком районе премьера-министра страны Сергея Сидорского сегодня встретили хлебным караваем из зерна урожая нынешнего года нынешнего урожая. Уже к завтрашнему дню аграрии страны обещают собрать пять миллионов тонн зерна. А до 25 августа выполнить весь госзаказ по зерну продовольственному. К настоящему времени на хлебоприемные пункты и элеваторы страны поступило около 1 миллиона тонн зерна, в том числе около 500 тысяч тонн - для продовольственных нужд. Это составляет 50% госзаказа, - рапортуют главе правительства .

"Урожай зерна в текущем году радует, при этом выращенная продукция хорошего качества, - Василий Седин, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия, директор Департамента по хлебопродуктам. В первую очередь это касается ржи. Только в пшенице из-за сложных погодных условий в текущем году содержание клейковины будет на 2-3% ниже, чем в 2007 году. Отличного качества ожидается получить и белорусский ячмень. В настоящее время по приемке пивоваренного ячменя проблем нет, Департамент по хлебопродуктам примет все излишки и будет прорабатывать вопрос продажи".

В этом году в стране хороший и урожай рапса. Производство маслосемян этой, сравнительно новой для в Беларуси культуры в ближайшие один-два года необходимо увеличить до 1 миллиона тонн, - сказал премьер-министр. А пока же, нынешний урожай рапса станется в стране.

Сегодня же прозвучало о том, главное требование: собрать зерно без потерь и обеспечить качественный обмолот, - выполняется не везде. Одна треть зерна поступает на предприятия переработки битым. Почему зерно на току элеватора предприятия "Смолевичи райагропромсервис" гораздо лучшего качества, чем поступившее на Краснознаменский агрокомбикормовый завод? Премьер-министр выяснял это прямо в поле.

В этом году впервые каждая область даст по миллиону тонн зерна. Государство приложило к этому немалые усилия и средства. Хлеборобы полностью обеспечены и техникой, и удобрением и топливом. Но стремление выполнить валовые показатели не должно идти вразрез с технологией качественной уборки. Именно качество зерна - сегодня первостепенная задача. Именно качественное зерно принесет хозяйствам страны настоящую прибыль.



