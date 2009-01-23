Премьер-министр Беларуси посетил предприятие "Белорусские обои"

На двух отечественных предприятиях страны, которые выпускают обои, в этом году увеличат ассортимент товара.

Вместо производства продукции эконом-класса, фабрики «Белорусские» и «Гомельобои» будут выпускать элит и престиж. Эта категория сейчас наиболее востребована, однако пока представлена на внутреннем рынке в основном зарубежными производителями. Чтобы достойно конкурировать с Украиной и Россией, наша республика в 2009 году начнет самостоятельное производство химических материалов для обойной отрасли. Так в стране сэкономят десятки миллионов долларов.

«Мы должны решать сырьевую проблему тоже этих предприятий, и в эту увязку двух обойных предприятий мы хотим включить бумажную фабрику в Добруше по производству обойной бумаги через покупку товарной целлюлозы, но и второе мы должны решить проблему химии, - отметил Владимир Шульга, председатель концерна «Беллесбумпром». - Обои - это акриловая краска, виниловая, пена, то есть многие составляющие те составляющие, которые на белоруском рынке не производятся. Задача стоит в том, чтобы уйти максимально от импорта химических компонентов для производства обоев, я думаю, что мы выберем площадку Гомеля, чтобы открыть там производство пены и краски».

В прошлом году два белорусских производителя обоев выпустили продукции на 200 миллиардов рублей. Этот показатель практически равен российскому объему. По мнению премьер-министра страны Сергея Сидорского, предприятия пока работают в разных сегментах обойного рынка, но они должны не конкурировать, а дополнять друг друга, вместе продвигать продукцию на внешнем рынке. Тем более сейчас, когда в России простаивают 4 обойные фабрики.



