Премьер-министр Беларуси посетил гомельское предприятие "Медпласт"

Выполнение поручений Президента Беларуси по выпуску в стране медицинских инструментов - главная цель визита Сергея Сидорского.

Здесь открылся комплекс по производству одноразовых шприцев объемом 10 и 20 милилитров. Мощность двух линий - 70 миллионов штук в год. Запуск нового оборудования стал очередным этапом в реализации проекта по созданию в республике собственного производства и позволит полностью обеспечить лечебные учреждения Беларуси одноразовыми шприцами всех размеров.



Первое производство одноразовых инъекционных шприцев в Гомеле было налажено еще 15 лет назад. По ряду объективных причин предприятие оказалось убыточным. Выход был один - реконструкция. На сегодняшний день в новое производство уже вложено 24 миллиарда рублей.



На предприятии запущено уже 4 технологические линии, позволяющие выпускать шприцы объемом 2,5,10 и 20 миллилитров. На производстве отказались от использования российских игл, к которым были претензии у медиков. Теперь иглы в гомельских шприцах исключительно японские. А сами шприцы изготавливаются по немецкой технологии.



Качество, конечно, мировое, но и цены соответствующие: разница в розничной сети порядка 10 рублей. Снизить себестоимость шприца планируется с введением третьей очереди - включающей в себя установку по стерилизации. Экономия должна составить порядка 14%.



Стерилизовать свои изделия на месте в Гомеле начнут уже в этом году. Таким образом, будет создан полный цикл современного производства. И импортозамещение не единственная его задача.

