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Премьер-министр Беларуси озвучил новую стратегию промышленного экспорта

22 апреля 2010 20:47
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Цель – уйти от простых поставок и производств к сложным формам. Для этого планируется значительно расширить сеть представительств за рубежом.

С прицелом на создание совместных производств. В первую очередь это касается стран Азии, Африки и Латинской Америки. В результате, к примеру, Жодинское предприятие БелАЗ, сможет охватить уже более трети мирового рынка карьерных самосвалов.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:
– До Чили дошли, до Австралии дошли, и увидели, что там работают крупнотоннажные машины. И вот сегодня один из примеров, в том числе, почему я здесь и присутствую – нам надо быстро поставить 360-тонную машину с тем, чтобы делать уже их не единичное количество, а делать объемы, которые могли бы закрывать потребности тех рынков, на которые мы только вышли. Поддерживая эти рынки серийной продукцией БелАЗа.

# Экономика

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