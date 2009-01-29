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Премьер-министр Беларуси обсудил с мэром Москвы совместные инвестиционные проекты

29 января 2009 17:54
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Речь идет о строительстве в обеих столицах, среди прочего – оптово-логистического центра в Москве. Переговоры о нем ведутся уже второй год.

Вместе собираются сделать трамвай, взаимно обогатить рынки продовольствия. Кстати, согласовали объемы поставок белорусской сельхозпродукции на московский рынок.

И, как нам стало известно, завершилась встреча белорусского премьера с министром финансов России Алексеем Кудриным. Как сообщает пресс-служба белорусского правительства, говорили о том, как именно надо вместе противостоять мировому экономическому кризису. Как ожидается, эта тема станет центральной и на завтрашнем заседании правительства союзного государства.

# Экономика

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