Премьер-министр Беларуси доложил Президенту об экономическом росте страны

Валовой внутренний продукт Беларуси увеличился за 5 месяцев нынешнего года на 9%. Об этом сегодня Александру Лукашенко доложил премьер-министр страны Сергей Сидорский.

При этом за этот же период в развитие экономики инвестировано свыше 6 триллионов рублей. Более половины из этой суммы пошло на закупку нового оборудования, станков, модернизацию производства.

Премьер-министр также заявил, что в республике "сохраняются неплохие темпы строительства жилья". По итогам нынешнего года в Беларуси должно быть построено 4 млн. 700 тысяч кв. метров жилья.

Сергей Сидрский сообщил, что Президент страны обратил внимание на строительство социального жилья. Кроме того, как проинформировал премьер-министр, на встрече с Президентом рассмотрены вопросы, касающиеся завершения строительных работ на ряде объектов.