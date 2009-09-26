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Преференции для бизнесменов

26 сентября 2009 12:52
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Малый и средний бизнес Беларуси готов активно заниматься реализацией складских запасов отечественной продукции.

В  ближайшее время появится документ, где будут максимально учтены предложения бизнесменов по вопросам ценообразования, налогообложения и лицензирования. Предлагается  также ряд  льгот  и преференций  по  международным  перевозкам. В  частности,    отмена  лицензирования   для   мелких и  средних бизнес-структур,  которые будут  использовать  собственный  транспорт.   Упростится и система расчётов.

По мнению экспертов, наиболее  эффективно белорусские  предприниматели  смогут   продвигать  продукцию  лёгкой  и пищевой  промышленности.  Большие возможности  для малого и среднего бизнеса  откроет  Таможенный  Союз Беларуси, России и Казахстана.

-  Я  последний  год  много  езжу. В  том  числе, по  России.  И  для  меня  было большим открытием,  что  за  Уралом  огромным  спросом  пользуется продукция  нашего  Беллегпрома.  Я  думаю, и  в  Казахстане  найдется  ниша,  какую   нужно заполнять. Я  лично  возлагаю  большие  надежды  на  этот Союз, - поделился Мечислав  Витковский,    заместитель  председателя  Совета  по   развитию  предпринимательства  в Республики  Беларусь,  генеральный  директор    производственного  частного  унитарного  предприятия.

# Экономика

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