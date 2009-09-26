Преференции для бизнесменов

Малый и средний бизнес Беларуси готов активно заниматься реализацией складских запасов отечественной продукции.

В ближайшее время появится документ, где будут максимально учтены предложения бизнесменов по вопросам ценообразования, налогообложения и лицензирования. Предлагается также ряд льгот и преференций по международным перевозкам. В частности, отмена лицензирования для мелких и средних бизнес-структур, которые будут использовать собственный транспорт. Упростится и система расчётов.

По мнению экспертов, наиболее эффективно белорусские предприниматели смогут продвигать продукцию лёгкой и пищевой промышленности. Большие возможности для малого и среднего бизнеса откроет Таможенный Союз Беларуси, России и Казахстана.

- Я последний год много езжу. В том числе, по России. И для меня было большим открытием, что за Уралом огромным спросом пользуется продукция нашего Беллегпрома. Я думаю, и в Казахстане найдется ниша, какую нужно заполнять. Я лично возлагаю большие надежды на этот Союз, - поделился Мечислав Витковский, заместитель председателя Совета по развитию предпринимательства в Республики Беларусь, генеральный директор производственного частного унитарного предприятия.