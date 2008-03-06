Представлены новинки отечественной пищевой инженерии

Белорусские ученые предлагают пять тысяч новых рецептур различных продуктов питания. Треть технологий - разработка научно-практического центра Национальной академии наук по продовольствию.

Гастрономическую экскурсию проводит заместитель директора института мясо-молочной промышленности. Людмила Владимировна рассказывает - ученые приручили микробы и бактерии. Вот в этих баночках активные вещества - их и в йогурты добавляют, и в разные молочные продукты. Это все разработки белорусских светил науки.

Ученые придумывают, промышленность выпускает, а покупатель все равно тянется на прилавках к импортному. Бренды заморские против слогана "купляйце беларускае". Специалисты подходят к вопросу качественно.

Детское питание - это та сфера, в которой ошибок не прощают. Контроль и еще раз контроль качества продукции. В этой лаборатории используют новейшие технологии и оборудование. Результат оценивают уже потребители.

К рациональному питанию в Беларуси подходят рационально. Здоровье с первых дней жизни гарантируют производители - читайте на упаковке. Дети растут быстро, глядишь от детских смесей скоро перейдут и на чипсы... из морковки.

