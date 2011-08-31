Представлен план действий по стабилизации валютного рынка. Мнения бизнесменов, экспертов и простых граждан

Единый валютный курс укрепит отечественную экономику и поможет экспортоориентированным предприятиям. План действий, разработанный Правительством и Национальным банком, представленн накануне на большом совещании у президента.

Курс белорусского рубля будет определяться спросом и предложением. Собственно, эта мера, на которой настаивало большинство граждан, судя по социсследованиям. Пускай курс будет высоким, но зато валюта будет в обменниках.

Жители Минска:

Решение очень правильное, так как наши граждане смогут как покупать, так и продавать иностранную валюту.

Хорошо, что доллар появится в продаже. У человека будет выбор: он сможет или в белорусских рублях хранить, или переводить в доллары.

Решение правильное, потому что если доллар по Нацбанку стоил шесть тысяч, а валютчики продавали по 8-9, то зачем переплачивать кому-то, если можно поменять в обменнике, если человеку они понадобились.

Конечно, это прекрасно. Можно смело пойти и купить валюту в обменных пунктах, а не у валютчиков. Я не рискую.

План, разработанный правительством и Национальным банком, президент озвучил накануне, на совещании по вопросам социально-экономического развития страны. Масштабное совещание глава государства провел накануне своего Дня рождения, который Александр Лукашенко отмечает 31 августа, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Процесс выхода на равновесный курс не займет много времени. Не позднее октября в стране введут электронную систему учета покупки валюты по паспорту. К слову, это практикуют многие страны мира.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Все стратегические решения приняты. И, как было поручено президентом, в середине сентября мы выходим на вторую сессию межбанковской валютной биржи, отменяя при этом межбанковский рынок и отменяя многие другие схемы и сделки, которые были до настоящего времени, когда валюта фактически распределялась вручную.

Выход на единый валютный курс в Беларуси будет содействовать оздоровлению предпринимательского сектора экономики. Бизнесменам важно, чтобы валюту можно было свободно купить.

Игорь Клюев, генеральный директор производственно-торгового частного предприятия:

Скачкообразность валюты очень болезненно сказывается на определении себестоимости любой продукции. Это и ценообразование, и выход цены как на внутренний рынок, так и на внешний. Единый курс валюты будет выгоден производителям, которые работают на внутренний рынок, потому что стабилизируется цена. Можно определиться по себестоимости и ввести определенную цену, единую рентабельность. Поэтому я думаю, это будет очень благоприятно для всех предприятий и особенно для тех, кто работает на импортном, ввозном сырье.

Григорий Гриц, заместитель председателя по инвестиционной политике Белорусской научно-промышленной ассоциации:

Однозначно, появился элемент предсказуемости. Нет шарахания: какая же будет цена на газ для ЖКХ, для реального сектора.

С другой стороны, появляется предсказуемость для коммерсантов. Не надо бежать и смотреть, подстава это или нет, придут за тобой завтра из компетентных органов или нет.

Приходи на дополнительную сессию, осуществляй там конвертацию. Это, однозначно, хорошие стороны.

Вера Басова в турбизнесе уже 10 лет. В начале этого года открыла собственное дело. Рассчитывала на прибыльный летний сезон. Однако из-за неурядиц с валютой планы по развитию чуть было не свернулись, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Вера Басова, директор туристической фирмы:

Слушая вчера президента, я сделала для себя несколько выводов. И какие-то положительные тенденции в этом вижу.

Во-первых, туристический бизнес, исходя из какого-то рыночного курса валюты, может начать прогнозировать и планировать свою работу, а не жить сегодняшним днем. Это очень важно для нас.

Во-вторых, белорусские граждане смогут снова получить возможность планировать отдых своей семьи за рубежом.

Эксперты отмечают еще одно обстоятельство. В свое время Беларусь сделала заявку на кредит МВФ от 3,5 до 8 млрд долларов. В условиях же рыночного курсообразования он может и не понадобиться. Впрочем, решение о плавающим курсе совпадает с требованиями Международного валютного фонда, и поэтому кредит вполне может быть предоставлен.

В любом случае, произошедшее – классический пример экономической теории. Принятый правительством и Нацбанком план соответствует общепринятой мировой практике.

Николай Ивченко, финансовый аналитик (Украина):

Первый шаг по либерализации валютной политики принят. Я думаю, что это достаточно позитивный шаг. Эксперты все его позитивно оценивают.

Валерий Полховский, финансовый аналитик:

Когда в экономике существует рыночный курс, он сам адекватно реагирует на изменения в ее структуре. И если существуют какие-то перекосы в сторону экспорта или импорта, соответственно, эти курсы изменяются и регулируют эти все перекосы, и экономика обратно стабилизируется.

Долгосрочная выгода от использования данной курсовой политики, конечно, превысит издержки.

Ограничивать покупку долларов или евро не будут. При этом, если кто-то захочет перевести свои рублевые вклады в валютные, то такая возможность будет предоставлена.

Сейчас банки должны создавать такие условия, чтобы люди сами принесли деньги в банковскую систему. Не исключается возможность даже амнистии капиталов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Гапоненко, директор Института европейских исследований (Латвия):

Это абсолютно правильная мера – сделать более конкурентоспособной экономику. И более соответствующей внешнеэкономическим требованиям. Любой агент будет иметь доступ к валюте для того, что вести свою хозяйственную деятельность. И, в конце концов, экспортировать либо обеспечивать какие-то условия для внутреннего рынка.

Модрис Аузиньш, политический обозреватель (Латвия):

Без этого шага никакого оздоровления просто невозможно. Это не основной, но часто очень существенный, как показала ситуация с польским злотым. Этот механизм работоспособный, иногда может дать очень хороший результат.

Все сверхдоходы, связанные с ростом цен, Александр Лукашенко распорядился направить на меры по соцзащите населения. Это, в первую очередь, многодетные семьи, дети, малоимущие. В ближайшее время бюджетникам проиндексируют зарплаты. Коснется это и неработающих пенсионеров.

Более решительные меры будут предприниматься в ценообразовании. К примеру, на материальные выплаты населению.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Мы оставляем для школьников Минска бесплатный проезд. Мы говорим о том, что более 47 тысяч жителей города Минска, которые по своим доходам относятся к малообеспеченным гражданам, получат единовременное пособие размером 500 тысяч рублей.

На решение проблемы приобретения валюты в стране президентом отведен срок в 1,5-2 месяца. При этом поставлена задача во что бы то ни стоило сохранить уровень жизни людей и не допустить падения реальных доходов белорусов.