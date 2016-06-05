«Представительство наших предприятий на выставке будет серьезным»: Россия и Беларусь готовятся к третьему Форуму регионов

Новости Беларуси. А сейчас еще об одном союзе. С гораздо большей историей и, пожалуй, беспрецедентным взаимопроникновением экономик, культур, да и просто человеческих отношений, нередко семейных, кстати. Союз Беларуси и России. Сегодня мы будем говорить не о большой политике и политической воле, хотя с этого, конечно, все начиналось, а о том, как в Брянске и Смоленске любят белорусскую колбасу, а эта любовь – тысячи рабочих мест и зарплата уже белорусских граждан; о том, какие российские шестеренки нужны, чтобы собрать белорусский комбайн, и о том, что роженицы из Пскова и Питера приезжают в Витебск, чтобы стать мамами, к слову место рождения этих маленьких россиян в паспорте потом укажут – Беларусь. Это к вопросу о взаимопроникновении.

Так вот разговор об этом важнейшем историческом процессе развернется уже на будущей неделе в Минске и не только. 7 и 8 июня наша столица станет площадкой уже третьего по счету Форума регионов Беларуси и России. Четыре сотни политиков и бизнесменов подтвердили участие.

Специально к форуму приурочили и международную выставку «Белагро-2016». В этом году она пройдет на территории аэропорта «Минск-1» и объединит более 500 компаний из 20 стран, в первую очередь, конечно, из Беларуси и России, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Ирина Гехт, заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию:

Привезем, покажем, потому что представительство наших предприятий на выставке будет достаточно серьезным. И, безусловно, белорусская сторона тоже покажет свои достижения. Понятно, что наши сельхозтоваропроизводители очень любят белорусскую технику. И сегодня ее ассортимент гораздо шире, чем у нас. Поэтому здесь уж, что греха таить, треть импортной техники – это белорусская техника, которую закупают крестьяне.