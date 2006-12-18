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Представители продовольственного рынка собрались на бизнес-форум

18 декабря 2006 08:33
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18 декабря в Беларуси в рамках 9-го республиканского конкурса "Продукт года-2006" пройдет первый продовольственный бизнес-форум.Его проведение в нашей стране не случайно. Отечественные производители все увереннее заявляют о себе на зарубежных рынках. На форуме будут озвучены итоги белорусского исследования потребительских предпочтений, на основании которых определятся победители конкурса "Продукт года". В работе форума примут участие парламентарии, представители министерств сельского хозяйства и продовольствия, промышленности, а также частного продовольственного бизнеса Беларуси.
# Экономика

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