Прямой эфир

Представители крупнейшего строительного европейского концерна готовы стать инвесторами крупных проектов в Беларуси

19 мая 2010 11:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В том числе строительства еще одной минской кольцевой автодороги. Эти вопросы обсуждали 19 мая в правительстве. Австрийские предприниматели предложили также профинансировать создание нескольких гидроэлектростанций в нашей стране.

Особенно интересны предложения в области возобновляемых источников энергии. В частности, строительство заводов по переработке твердых бытовых отходов. Один из таких уже возведен в Бресте. Здесь же построено и предприятие по переработке ила и осадков из очистных сооружений. К слову, концерн «Штрабаг» работает в Беларуси два года.

Петер Краммер, член правления концерна «Strabag» (Австрия):
– Мы имеем опыт и практику совместной работы с белорусскими фирмами. И мы хотели бы их максимально подключить и для строительства новых объектов. Вместе мы обеспечим настоящее европейское качество.

# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
19 мая 2010 11:50

Белорусские и российские бизнесмены встретились в Витебске

18 мая 2010 18:39

Почему для частника иногда невыгодно продать излишки сельхозпродукции государству?

18 мая 2010 18:21

Белорусская сторона ставит под сомнение беспристрастность генерального советника по иску Беларуси к России о пошлинах на нефтепродукты