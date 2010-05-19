Представители крупнейшего строительного европейского концерна готовы стать инвесторами крупных проектов в Беларуси

В том числе строительства еще одной минской кольцевой автодороги. Эти вопросы обсуждали 19 мая в правительстве. Австрийские предприниматели предложили также профинансировать создание нескольких гидроэлектростанций в нашей стране.

Особенно интересны предложения в области возобновляемых источников энергии. В частности, строительство заводов по переработке твердых бытовых отходов. Один из таких уже возведен в Бресте. Здесь же построено и предприятие по переработке ила и осадков из очистных сооружений. К слову, концерн «Штрабаг» работает в Беларуси два года.

Петер Краммер, член правления концерна «Strabag» (Австрия):

– Мы имеем опыт и практику совместной работы с белорусскими фирмами. И мы хотели бы их максимально подключить и для строительства новых объектов. Вместе мы обеспечим настоящее европейское качество.