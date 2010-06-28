Представители «Газпрома» прибудут на этой неделе в Беларусь

Планируется обсудить задолженности за транзит углеводородов через территорию нашей страны.Напомним, накануне российский газовый монополист оплатил свой долг лишь частично – 228 миллионов долларов. Всего же Россия за услуги по транзиту должна Беларуси 260 миллионов. Сам же Минск на прошлой неделе полностью рассчитался с Москвой за газ. Теперь требование белорусской стороны заключается в том, что «Газпрому» необходимо немедленно и в полном объеме оплатить оставшиеся 12% долга.