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Представители «Газпрома» прибудут на этой неделе в Беларусь

28 июня 2010 06:45
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Планируется обсудить задолженности за транзит углеводородов через территорию нашей страны.Напомним, накануне российский газовый монополист оплатил свой долг лишь частично – 228 миллионов долларов. Всего же Россия за услуги по транзиту должна Беларуси 260 миллионов. Сам же Минск на прошлой неделе полностью рассчитался с Москвой за газ. Теперь требование белорусской стороны заключается в том, что «Газпрому» необходимо немедленно и в полном объеме оплатить оставшиеся 12% долга.
# Экономика

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