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Представители деловых кругов Турции и Беларуси обсудили возможности новых инвестпроектов

03 декабря 2008 11:52
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В Минск прибыла делегация этой страны во главе с председателем госсекретариата по внешней торговле. В сфере туризма, развлекательного бизнеса и развития инфраструктуры – государства сотрудничают с 1996 года. Турецкие бизнесмены готовы вкладывать деньги в строительство и реконструкцию гостиниц, санаториев и спортивных комплексов. При участии турецкого капитала в Минске на днях начнется строительство современного аквапарка.
# Экономика

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