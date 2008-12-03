Представители деловых кругов Турции и Беларуси обсудили возможности новых инвестпроектов

В Минск прибыла делегация этой страны во главе с председателем госсекретариата по внешней торговле. В сфере туризма, развлекательного бизнеса и развития инфраструктуры – государства сотрудничают с 1996 года. Турецкие бизнесмены готовы вкладывать деньги в строительство и реконструкцию гостиниц, санаториев и спортивных комплексов. При участии турецкого капитала в Минске на днях начнется строительство современного аквапарка.